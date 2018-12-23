رابط التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون عبر أبشر توظيف

المواطن - الرياض

بدأت المديرية العامة للسجون استقبال طلبات القبول على الوظائف العسكرية التي أعلن عنها في وقت سابق للجنسين.

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أعلنت الأسبوع الماضي عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للسجون للرتب التالية: رتبة (جندي أول – جندي) للرجال، ورتبة (جندي) للعنصر النسائي.

واشترطت المديرية العامة للسجون في المتقدمين الشروط التالية:

شروط الالتحاق برتبة جندي أول فني تفتيش بالوسائل الأمنية الحية (الكلاب البوليسية)- للرجال:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً حسب الهوية الوطنية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة واختبار التخصص على الوسائل الأمنية الحية (الكلاب البوليسية) وكافة مراحل القبول بنجاح.

– أن لا يقل طول المتقدم عن (170) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم.

ـ يفضل من لديه الرغبة الجادة والالتزام في العمل بشعبة الوسائل الأمنية الحية (الكلاب البوليسية).

شروط الالتحاق برتبة جندي- للرجال:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً حسب الهوية الوطنية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول بنجاح.

– أن لا يقل طول المتقدم عن (170) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم.

ـ يفضل من لديه دورات في الحاسب الآلي وفروعه لا تقل عن ستة أشهر وتكون من جهة معتمدة وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

شروط الالتحاق برتبة جندي- للنساء:

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن تكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة الشرف والأمانة ولم يسبق لها التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا تكون مطرودة من أحد المعاهد العسكرية.

– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة.

– أن لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد على (35) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

– أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة مراحل القبول.

– أن لا يقل طول المتقدمة عن (164) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

– لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى.

– اجتياز اختبارات القبول التي تحددها السجون.

– الموافقة على التدريب حتى ولو خارج المدينة التي تعمل بها.

– سوف تخضع المتقدمة لدورة أكاديمية تخصصية في أعمال السجون قبل العمل واجتيازها لتلك الدورة يعتبر شرطًا أساسيًا من شروط القبول والتعيين.

– تلتزم المتقدمة بالعمل بعد تعيينها بالمدة المقررة نظاماً في أي منطقة أو محافظة بالمملكة مهما كانت الظروف وفقاً لمصلحة العمل.

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 16/ 4/ 1440هـ الساعة 10 صباحا إلى يوم الخميس الموافق 20/ 4/ 1440هـ الساعة 10 صباحاً.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).