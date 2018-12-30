رسميًا.. تأجيل مباراة الهلال والاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، تأجيل مباراة الهلال والاتحاد السكندري، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأشار الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن تأجيل مباراة الهلال والاتحاد السكندري المصري تم بناءً على اتفاق بين إداراتي الناديين.

وأوضح أن مباراة الهلال والاتحاد ستُقام، يوم السبت 16 من نوفمبر المقبل، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 8 من الشهر ذاته، وذلك بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بعد إقصائه النفط العراقي، فيما صعد الاتحاد السكندري بعد الإطاحة بفريق الزمالك المصري.