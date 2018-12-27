رواد التحول بوصلة الكفاءات الوطنية الشابة لقيادة هيئة الاستثمار

المواطن- عبدالملك آل سميح - الرياض

يسعى الجهاز الإداري الحكومي في المملكة بمختلف الجهات للقفز بخطى متسارعة نحو تحسين ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للموارد البشرية؛ تعزيزًا للدور المحوري الهام المنوط بالعامل البشري في تنفيذ برامج التحول الوطني وأهداف رؤية 2030.

ومن هذا المنطلق، وإيمانا من الهيئة العامة للاستثمار في دعم الإدارات المختلفة داخلها بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة بمختلف التخصصات، تواصل الهيئة جهودها عبر برنامجها الطموح “رواد التحول” لاستقطاب وتطوير للكفاءات الوطنية الشابة من أبناء وبنات المملكة المتميزين والمتفوقين، ليشكلوا رافداً مهماً لقيادة الهيئة والقيام بدورها في تعزيز وتطوير بيئة المملكة الاستثمارية، وتسويقها لتكون إحدى أهم وأبرز الوجهات الاستثمارية عالمياً، والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي واستدامته.

نبذة حول البرنامج

يعد برنامج رواد التحول من المبادرات المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار للتطوير الشامل للكفاءات الوطنية الشابة، ويهدف إلى جذب الخريجين الجدد من ذوي الكفاءات العالية، ودعم تحقيق استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار وخططها الرامية إلى وضع المملكة العربية السعودية ضمن الأسواق الأفضل أداءً في مجال الاستثمار.

بداية انطلاق البرنامج

تعود بداية إطلاق برنامج “رواد التحول” إلى عام 2017 حيث احتضنت الدفعة الأولى من البرنامج عددا من المتقدمين حينها، تم اختيار 25 متدربا ومتدربة من الطلاب والطالبات حديثي التخرج في عدة تخصصات، وتم العمل على صقل المهارات في تخصصات الهندسة بمساراتها المختلفة، المالية، التسويق، القانون، تقنية المعلومات، وقد احتفلت الهيئة مؤخرًا بمقرها بالرياض بتخريج هذه الدفعة، فيما تستعد خلال الفترة المقبلة لتدشين المرحلة الثانية من البرنامج.

مسار وظيفي متسارع

يثبت البرنامج يوماً بعد يوم أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030حيث تم تصميم البرنامج بالاعتماد على نهج شامل لتطوير كفاءات الرواد ومهاراتهم، كما أنه يبدأ بمنهاج دراسي شامل لجميع المهارات الأساسية للموظف الجديد، ثم يمرّ المتدربون عبر برنامج منظم للمناوبة لدى الهيئة العامة للاستثمار، ولدى شركائها الاستراتيجيين الدوليين للحصول على خبرة عملية متخصصة، إذ ستعقد الدورات التدريبية الداخلية في مدينة الرياض، بالإضافة إلى تدريب خارجي يصل لمدة ستة أشهر مع شركات عالمية خارج المملكة، بما يعني تدريب رواد التحول وهم على رأس العمل وينتهي بتوظيفهم بالهيئة العامة للاستثمار.

وبعد النجاح الذي حققه البرنامج في العام الماضي،فمن المتوقع أن يحدث البرامج نقلة فريدة في سوق العمل بالمملكة، سيما وأنه سيساعد في توفير الكوادر المدربة والمؤهلة التي يمكنها خدمة متطلبات واحتياجات السوق السعودي في مجالات الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، الهندسة الطبية الحيوية، الصيدلة، العلوم الصحية المساندة، المالية، كما أن هذا البرنامج سيساعد في توفير العديد من الوظائف للخريجين وتمكين أبناء وبنات المملكة من شغل الوظائف الهامة و الحيوية.