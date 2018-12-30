روسيا تكشف بديل منظومة الدفاع الجوي S-300 التاريخية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تعكف روسيا على الانتهاء من تصنيع الجيل الجديد من منظومة “S-350 Vityaz”، وهي بمثابة التطوير المنتظر لمنظومة الصواريخ الدفاعية أرض جو متوسطة المدى المعروفة باسم “S-300”.

وحسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، من المقرر أن يكون التطوير جزءا من جهود استبدال نظام S-300 المتقادم، والذي تم الانتهاء من تصنيعه في 2011.

وقالت الوزارة أيضًا إن الجيش الروسي قد نشر مجموعات من منظومة “S-400” في عام 2018 بشبه جزيرة القرم، التي تم ضمها من أوكرانيا في عام 2014، وكذلك في منطقة القطب الشمالي.

وحول نزاع بشأن نظام صواريخ طويل المدى، هددت واشنطن بالانسحاب من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (INF) التي تم توقيعها عام 1987، مؤكدة أن صاروخًا روسيًا جديدًا يُعرف باسم “9M729” ينتهك تلك المعاهدة.

وتحظر المعاهدة على أي من الجانبين تصنيع أو استخدام قذائف قصيرة المدى، إلا أن روسيا تقول: أوروبا تمتلك صواريخ أميركية من هذا النوع، نافية أن تكون قد طورت منظومتها الصاروخية للرد على ذلك؟

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، إن موسكو ستنشر أول فوج لها بصواريخ قادرة على إنتاج أسلحة نووية في العام المقبل، مؤكدًا أن هذا يعني أن بلاده لديها الآن نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية.

نظام “S-350” الجديد هو نظام صاروخ دفاع أرضي قصير المدى إلى متوسط​، تم تطويره من قبل شركة ألماز أنتي المتخصصة في الدفاعات العسكرية الجوية.

وقال الكرملين في مارس إن روسيا ستخفض ميزانية الدفاع إلى أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي في غضون السنوات الخمس المقبلة.