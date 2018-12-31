المواطن - متابعة

لو رغبت سيدة في الحصول على زوج، يمكنها الرجوع إلى السيدة الألمانية “دورتي إل”، فهي قد يكون لديها الحل المناسب!

والسيدة دورتي، هذا ليس اسمها الأصلي، ولكنها بدلًا من أن تبيع الهدايا أو القطع والأشياء التي لم تعد ترغب بها ولا تريدها على موقع “إيباي” في عيد الميلاد الأخير، أخذت المسألة إلى مستوى أبعد من ذلك، بعد أن عرضت زوجها نفسه للبيع بواسطة المزاد العلني على الموقع ذاته.

وعرضت السيدة، وهي من مدينة هامبورغ، تحت عنوان “زوج مستعمل للبيع” وحددت السعر الابتدائي للمزاد بـ18 يورو فقط؛ لأنه رقم الحظ الخاص بها.

وقالت دورتي، البالغة من العمر 40 عامًا، في الإعلان: إنها ملّت من سلبية زوجها، رغم أنهما متزوجان منذ 7 سنوات فقط، مشيرة إلى أنها تشعر بأنهما “لم يعودا ينتميان إلى بعضهما بعضًا”.

وقالت في الإعلان: “إلى من يهمه الأمر من النساء العزيزات.. على مدى اليومين الماضيين من عطلة عيد الميلاد أدركت أننا، وبكل بساطة، لم نعد ننتمي إلى بعضنا.. أرغب في أن أمنح زوجي.. ويسعدني أن نتفاوض على السعر، لكن من دون مبادلة.. الرجاء إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني”.

وبحسب صحيفة “هامبورغ أبندبلات” فقد حظي العرض بالعديد من الردود، لكن لم يكن من بينها أي عرض جدي؛ ما يعني أن العرض على ما يبدو لم يكن إلا بداعي المرح.