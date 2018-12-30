ساب والأول يتقدمان بطلب لهيئة المنافسة

المواطن - الرياض

تقدم “بنك ساب” و”البنك الأول” بطلب للهيئة العامة للمنافسة، للحصول على الموافقة لإتمام عملية التركز الاقتصادي من خلال دمج البنك الأول في بنك ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب.

من جهتها، دعت هيئة المنافسة اليوم الأحد كل من له مصلحة لإبداء رأيه في التركيز الاقتصادي باندماج البنكين، وذلك خلال مدة لا تزيد عن 15 يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

وكان بنك “ساب” و”البنك الأول” وقعا اتفاقية اندماج ملزمة في أكتوبر الماضي 2018 يعمل بموجبها الطرفان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.

وبموجب أحكام الاتفاقية فإن صفقة الاندماج ستتم عن طريق دمج البنك الأول مع بنك ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى ساب، وعند إتمام الاندماج سيستمر بنك ساب في الوجود، أما “الأول” فسينقضي وستلغى جميع أسهمه، وسيقوم بنك ساب بإصدار أسهم جديدة لمساهمي “الأول”.