سالم الدوسري: البطولة الآسيوية تختلف عن كأس العالم

المواطن - محمد سمعه

قال اللاعب سالم الدوسري نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي: إن اللعب في بطولة كأس أمم آسيا يختلف كثيرًا عن اللعب في بطولة كأس العالم.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب كوريا الشمالية في أولى مبارياته الرسمية ببطولة آسيا في الثامن من يناير المقبل.

وتحدث سالم الدوسري عن آخر استعدادات المنتخب السعودي للبطولة الآسيوية قائلًا: المنتخب السعودي يفكر في أن يسير خطوة بخطوة في البطولة، ونضع هدفًا أمامنا وهو السير بخطى ثابتة في كل مباراة، وهذا من أجل تحقيق نتائج إيجابية في البطولة الآسيوية.

وأضاف الدوسري: اللاعب الذكي هو من يفصل بين اللعب في كل البطولات، وبالطبع اللعب في بطولة آسيا يختلف تمامًا عن اللعب في كأس العالم.

وتابع الدوسري: ثقتنا كبيرة في الجمهور السعودي لدعمنا من أجل تقديم الأفضل، وسنقاتل من أجل إسعادهم في بطولة كأس أمم آسيا.

وسبق للمنتخب السعودي الفوز ببطولة كأس أمم آسيا من قبل في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و1988 و1996.