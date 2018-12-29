سامسونج تطرح هاتفها الأكثر تطورًا جالاكسي S10 بهذه المواصفات

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تعتزم شركة سامسونج الكورية الكشف عن أحدث هواتفها الذكية التي تنتمي إلى سلسلة “جالاكسي S” الشهيرة، وذلك بالتزامن مع مرور 10 سنوات على إصدارها أول هاتف ذكي في تاريخها.

وحسب موقع “جيزمودو” المعني بالشؤون التكنولوجية، فإن سامسونج ستقوم بالكشف عن هاتفها الذكي الجديد، والذي يحمل اسم “جالاكسي S10” خلال فبراير المقبل، وذلك خلال مؤتمر الهواتف الذكية في مدينة برشلونة بإسبانيا.

وتعتزم الشركة الكورية العملاقة أن يكون الهاتف الذكي الجديد متاحًا بالأسواق العالمية خلال مارس المقبل، وهو الأمر الذي يتزامن مع الكشف عن أول هاتف ذكي في تاريخ سامسونج.

وكان قد تم الكشف عن أحجام النسخ الثلاث المنتظرة من هاتف S10، حيث من المقرر أن تكون الأولى والتي تحمل اسم “Lite” بمساحة 5.8 بوصة، فيما ستكون الثانية “S10” بمساحة 6.1 بوصة، والأخيرة “S10+” بمساحة 6.4 بوصة.

ومن المقرر أن تتفاوت النسخ الثلاث من هاتف S10 الجديد لسامسونج حسب مساحة شاشة العرض، بحيث تكون النسخة الثالثة هي الأغلى والأولى الأرخص في السعر.