ساوثهامبتون ضد مان سيتي .. السيتيزن يتألق ويستعيد الوصافة

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز السيتيزن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبدأت مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي بضغط كبير من لاعبي السيتيزن أملًا في تسجيل هدف مبكر؛ لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة خلال الفترة الماضية، وتمكن ديفيد سيلفا من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة العاشرة.

ونجح بيير هويبيرج في قطع الكرة من لاعب السيتيزن زينشينكو، ليُسجل هدف التعادل من تسديدة قوية في الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول في مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي اليوم.

ولم ينتظر السيتيزن كثيرًا للتقدم مجددًا، حيث ضغط بقوة في الدقائق المتبقية من الشوط الأول في مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي اليوم، وأرسل ستيرلينج عرضية مميزة، ليُسجل جيمس وارد براوس هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

وعزز الأرجنتيني سيرجيو أغويرو تقدم السيتيزن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، برأسية مميزة مُستغلًّا عرضية من زينشينكو، لينتهي الشوط الأول من مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي بتأخر أصحاب الأرض بنتيجة 3/1.

وتألق دفاع أصحاب الأرض وحارس مرماه أمام هجوم السيتيزن في الشوط الثاني من مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي اليوم، وتعرض هويبيرج للطرد في الدقيقة 85 بعد تدخله القوي على فيرناندينيو.

وبعد مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي اليوم، استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالسيتيزن وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة.