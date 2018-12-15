سر الأسورة الحمراء في يد محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي

المواطن - الرياض

فاجأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بصحبة أخيه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، جمهور سباق فورمولا إي الدرعية اليوم بزيارة خطفت الأنظار، حيث تجولا في المضمار وأتاحوا للجمهور التقاط الصور السيلفي معهم لتخليد هذه اللحظة التاريخية.

وكان من اللافت وضع كل من ولي العهد وضيفه الكريم أسورة حمراء اللون حول معصميهما الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول سبب وضعها.

الأسورة تعود إلى بطولة ألعاب الأولمبياد الخاص التي تستضيفها أبو ظبي في الفترة من 8 إلى 22 مارس 2019، بمشاركة أكثر من 170 دولة في الألعاب العالمية.

وتسعى أبو ظبي من خلال هذه البطولة لتكون الوجهة المضيفة الأكثر وحدة للألعاب الخاصة، كما تتجسد هذه الوحدة والتكامل في الطريقة التي يتم من خلالها إدارة وتنظيم الألعاب، حيث سيتم إشراك أصحاب الهمم في جميع جوانب الحدث، مما يتيح الفرصة لكل متفرج وضيف ومشجع لخوض تجارب شاملة ومتكاملة مع رياضيي الأولمبياد الخاص.

والمعروف أن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص هي حدث رياضي عالمي للرياضيين ذوي الإعاقة العقلية، تنظمها منظمة الأولمبياد الخاص.

وتهدف الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص إلى إظهار مهارات وإنجازات الرياضيين ذويي الإعاقة العقلية على المستوى العالمي.

ومن خلال التغطية الإعلامية للألعاب، تلمس قصص وإنجازات الرياضيين من ذوي الإعاقة العقلية الملايين من المتابعين حول العالم.

وتقام الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص كل عامين عن طريق الألعاب الصيفية والشتوية بالتبادل كما هو الأمر في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

كما تجذب الألعاب ما يقرب من 35000 متطوع ومدرب، بالإضافة لآلاف الرياضيين وتعتبر هي الحدث الرياضي الأكبر في عام إقامتها.

أقيمت أول ألعاب عالمية صيفية للأولمبياد الخاص في شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية عام 1968، وأقيمت آخر بطولة في النمسا عام 2017 خلال الفترة من 14– 25 مارس.