سعوديون في مواجهة تركيا: سنقاطع كل من يستهدف المملكة

المواطن - الرياض

يوماً تلو الآخر تتصاعد الدعوات لمقاطعة تركيا ومنتجاتها، على خلفية سياساتها الخارجية المناهضة للقضايا العربية.

ودشن مغردون وسماً بعنوان “مقاطعين تركيا للأبد”، حيث توالت التغريدات المطالبة بمقاطعة تركيا، منددين بتدخلاتها في الدول العربية، وسياستها الخارجية المناهضة للقضايا العربية.

وقال صاحب حساب مغرد سعودي: “يا بلادي واصلي والله معاكِ مقااااطعين الطرابيش”.

وغرد نواف الغويري بقوله: “مقاطعين تركيا للابد وبقوة وبشدة حتى ينخلع المخلوع اردوغان”.

وقالت العنود: “يوجد بدائل كثيره خصوصا السياحه فيه دول احلى بمليون مررره”.

وقال آخر: “لازم اقتصاد تركيا ينزل في الارض لازم نعلمهم من تكون السعوديه عشان يعرف ان حركات المنافقين ذي ما تمشي عندنا”.

وغرد نواف بقوله: “كل شخص حاول اذية هذا البلد الطاهر، يستاهل نقاطعه للابد حتى يعرف حجمه”.