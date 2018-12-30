سلطان بن سلمان مودعًا السياحة: حان وقت جني الثمار وليس المهم من يقطفها

المواطن - الرياض

أقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في مقر الهيئة بالرياض اليوم الأحد لقاء توديع وشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

وألقى سموه في اللقاء كلمة لمنسوبي الهيئة عبر فيها عن تقديره وامتنانه لبادرتهم ومشاعرهم، مؤكدا اعتزازه بأن الهيئة نبعت من أرض الوطن وتعرف تماما أهميتها وتميز أهلها.

ورحب سموه برئيس الهيئة الجديد الأستاذ أحمد الخطيب، وقال: بالنيابة عنكم أرحب به مسؤولا عزيزا سبقته سمعته ونجاحاته الوطنية المميزة، وسأسلمه مؤسسة محترمة، منتجة، نابضة وحية، وملتزمة بقيم الدولة التي قامت وظلت ثابتة عليها، وكل مسؤول ومسؤولة في الهيئة لا يتنازل عن هذه المكاسب التي حققها في الهيئة، حيث أسسنا جميعا لهذه القطاع ونظمناه وأنجزنا بنيته النظامية والتشريعية، وجهزنا مشاريعه وأنشطته، ولو حظيت الهيئة في السنوات الماضية بالدعم والتمويل اللازم لأطلقت الكثير من المشاريع والخدمات التي بدأت في إنجازها منذ العام الماضي.

وقال سموه في حديثه لمنسوبي الهيئة: ” أنتم اليوم بقدراتكم وتأهيلكم العالي وتميزكم الإداري تستحقون أعلى المناصب، نتيجة لتميزكم والتزام الهيئة باختيار المميزين واختيار المواطن الصالح المحترم، واستقطاب المواطنين الذين يستطيعون أن يحققوا الفرق وهذا ما حصل”.

وأضاف سموه: “السياحة الوطنية تحولت على أيديكم وأيدي شركائنا وبدعم الدولة إلى صناعة اقتصادية كثيفة فيها مدخلات كبيرة وفيها فوائد جمة؛ ولذلك برنامج التحول الوطني والبرامج الاقتصادية التي سبقته بدأت بالسياحة بشكل خاص لأنها كانت أكثر القطاعات جاهزية ونفعا للوطن. ووجدت الدولة أن السياحة ذات عوائد اقتصادية مرتفعة وبنية جاهزة فتوسعت في كياناتها والاهتمام بها”.

وتابع سموه: “حان وقت قطاف عدد من الثمار وليس المهم من يقطفها بل الأهم أنها الآن أصبحت يانعة وجاهزة للوطن والمستفيد منها المواطن، من عشرات المتاحف والمواقع الأثرية الجاهزة ومفاهيم السياحة وأنظمتها وأصبحت كل المنصات جاهزة للبناء عاليا عليها”.

ونوه سموه بما تحقق من نقلة كبيرة للتراث الوطني سواء من خلال تطور الوعي والمفاهيم أو من خلال المشاريع التي يتسابق فيها المواطنون ورجال الأعمال مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى انتقال التراث من الازدراء إلى الازدهار ومن الاحتقار إلى الاستثمار، ولا تجد اليوم مواطنا إلا ويمشي معتزاً بهذا التراث، رأينا حتى هيئات ومؤسسات أخرى تقوم بالاحتفاء بفعالياتها في مواقع تراثية، ولذلك أنا أقول للجميع اليوم خاصة الشباب، أحلامكم والأشياء التي تؤمنون بها تبدأ بالنية الحسنة لله سبحانه تعالى، ثم بأنكم لا تتوقعون أنها تتحقق لكم ولسمعتكم؛ بل تتحقق لوطنكم.

وأضاف: “أعود الآن إلى مقعدي الذي بدأت منه كسائح ومحب يستمع ويطالب وينتقد إن وُجِدَ تقصير وأعود سائحا مستمتعا ببلادي، وهو ما بدأته في قضية التراث الحضاري الوطني منذ زمن طويل هذه القضية جاءت معي إلى الهيئة وكنا مجموعة نعمل سويا ونحقق نتائج من خلال مؤسسات و مجموعات من المهتمين، لكن اليوم قضية التراث الحضاري الوطني لم تعد قضية مجموعة؛ بل أصبحت قضية وطن، وكلما ازداد مستوى التحضر ازداد مستوى اهتمام المواطنين بتراثهم”.

وأعرب سموه عن اعتزازه بالأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، مؤكدا اعتزازه بخدمة الوطن وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين في مختلف المهام وفي كل المواقع.

وأضاف: “سبق أن قمنا بدراسة سنة 1405 دعونا فيها إلى قيام جهاز للفضاء، وهي دراسة ناضجة متكاملة وعلى أساسها بدأ البرنامج في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والدولة لها رؤية ولم يكن هذا الشيء اختيارا، وأنا حقيقة في حياتي كلها لم أختر أي مسار”.

ونوه سموه بما حققته الهيئة من مكانة وحضور فاعل وإيجابي في المجتمع وقال: نحن نعتز بأن هذه المؤسسة نبعت من أرض هذا الوطن، ولذلك كل شيء عملناه ولله الحمد كان بتوافق وتزامن ونبع من قيم هذا الوطن، وهيئتكم اليوم كما تعرفون، ولله الحمد لم يحدث لها أي انتقاد يذكر وهذا مكسب كبير جداً مع أنها من أكثر وأنشط الهيئات ميدانياً، فقد طلعنا للناس في أماكنهم وليس نزلنا للميدان، وكنت أحث مسؤولي الهيئة أن يخرجوا من المكاتب إلى الميدان والالتقاء بالناس، ولا تنسوا أن المواطن هو المستهدف الأول، وإذا خدمت المواطن فأنت تخدم الدولة، والدولة هي المواطن، لذلك لا ننسى أننا التصقنا مع المواطنين، ولو تسألني اليوم ما هي مكاسبك في 19 سنة كلها أقول إننا بدأنا ليس من الصفر بل بدأنا من تحت الأرض في أننا نستقطب الناس وكنا نمحصهم وكنا نتعب في تطوير الأعمال الخاصة بهم وكنا ندربهم ولا زلنا، والمكسب الأساسي هو المواطنون الذين يعملون بهذا الجد وبهذه الأخلاق العالية.

وأثنى سموه على ما حققه منسوبو الهيئة من إنجازات وما يحظون به من سمعة مميزة، وقال: ما أسمعه دائما من مسؤولي الجهات الأخرى أن مسؤولي الهيئة مطلب لجميع الجهات، فهم منظمون ومحترمون، لقد حققتم إنجازات ومستويات متقدمة في نظم المعلومات، والتطوير الإداري، والأمانة المالية ومكافحة الفساد، وبناء مبادرات انطلقت بها الدولة الآن بمسارات أكبر، ونتمنى لو انطلقت قبل زمن والآن انطلق بها صندق الاستثمارات وأجهزة الدولة الأخرى، والآن نترقب مشروع وسط الرياض وأنا أعتز أني بدأت به منذ عام 96، أيضا ستأتي مشاريع الوجهات السياحية الجديدة وهناك كثير من المبادرات التي تأخرت وتعطلت، لكن نحن بصدد قيام قطاعات وصناعات اقتصادية ضخمة جداً سوف تحقق الفرق في التوظيف وفي فرص العمل الحقيقية التي يتمتع فيها المواطن، حققنا اختراقات في تعاوننا الدولي ، واليوم هيئتكم إذا لم تكن أكثر فهي من أكثر الهيئات على مستوى العالم احتراماً عندما تحضر المملكة العربية السعودية إلى اجتماع، والهيئة حصلت على كل الجوائز التي حصلت عليها بدون ما نطلبها في مجالاتنا الإعلامية وغيرها، نحن حققنا أكثر بكثير والآن في الطريق إن شاء الله إلى المزيد.

وأضاف: “أنا أعتز أيضا بكم قبل كل شيء، أعتز أننا عشنا في إطار هذه القيم الكبيرة التي جعلت منا ما نحن فيه الآن، وكل الخيرات التي نعيشها جاءت لهذا البلد بحكم أنه تبنى هذه المبادئ الكبيرة السامية بحكم أنه بلد الحرمين الشريفين والذي لا يمكن أن يحيد عنها أبداً كما قال المؤسسون أجدادنا وأجدادكم وآباؤنا وآباؤكم، ولا يمكن أن يكون لهذه البلاد أي مستقبل في أي مجال حتى المجالات الاقتصادية إلا بتماسك المواطنين وهذا التجمع حدث لأن الدولة ملتزمة بالقيم التي أساسها الإسلام، وأخلاقها العربية الإسلامية والتآلف بين الناس والاحترام بين الناس، والأساس أنه كل ما يمس العقيدة ليس له مكان بيننا.