سوق الأسهم ينهي آخر جلسات 2018 مرتفعًا

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 16.96 نقطة ليقفل عند مستوى 7826.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 75 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك, ونادك، والوطنية للتعليم، ورعاية, وإكسترا الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات باتك، وسايكو, والشرقية للتنمية، وبتروكيم، ووفرة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.18% .

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، والإنماء، ودار الأركان, والأسماك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأسماك، وسابك, والراجحي، والإنماء، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 63.97 نقطة ليقفل عند مستوى 2520.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 333 صفقة.