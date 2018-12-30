سياحة نجران تحدد أوقات الزيارة بموقع الأخدود وقصر الإمارة التاريخي

المواطن - واس

حدد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران أوقات الزيارة بموقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي بالمنطقة، لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي لهذا العام.

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بنجران صالح محمد آل مريح، أن أوقات الزيارة خلال الفترة الصباحية ستبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً، فيما ستكون في الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السادسة مساءً، مشيراً إلى أنه تم تكليف عدد من الموظفين المؤهلين للعمل خلال فترة الإجازة، لاستقبال الزوار، وتقديم الشرح والإيضاح عن تلك الأماكن الأثرية والتاريخية.