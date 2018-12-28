سيناريو موسم 2010 يُلاحق الأهلي

المواطن - مروة نبيل

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعادة نغمة الانتصارات خلال مباراة الوحدة اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الأهلي لم يفز في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري، ليُحقق أسوأ سلسلة له منذ شهر أبريل عام 2013.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة، أن آخر مرة فشل فيها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز بـ5 مباريات متتالية كانت في شهر سبتمبر عام 2010، عندما خسر 4 مباريات، وتعادل في لقاء.

وغابت الانتصارات عن النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، حيث يعود آخر فوز له في الدوري إلى الجولة العاشرة حينما فاز على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، وتعادل بعد ذلك مع الفيحاء والرائد، وخسر أمام الشباب والهلال.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة.