شاموسكا: كنا الأفضل أمام الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، البرازيلي بريكليس شاموسكا، عن سعادته للفوز على الفيحاء في الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال شاموسكا خلال المؤتمر الصحافي بعد مباراة الفيصلي والفيحاء: “الفوز مهم وتفكيرنا منصب على التقدم في جدول ترتيب الدوري، وبهذا الفوز تقدمنا إلى المراكز المتقدمة”.

وتابع مدرب الفيصلي تصريحاته قائلًا: “حققنا رقمًا جيدًا بعدم الخسارة حتى الآن، استحوذنا وكنا أفضل من الفيحاء، ودخول سلطان مندش نشّط الهجوم لما يمتلكه من سرعة واختراق”.

واختتم المدرب البرازيلي شاموسكا تصريحاته قائلًا: “أهدي هذا الفوز للجماهير واللاعبين الذين قدموا مستوى فنيًا عاليًا”.

وفاز الفيصلي على الفيحاء في الوقت القاتل بهدف للكولومبي دييغو كالديرون، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق البرتقالي عند 15 نقطة في المركز الـ12.