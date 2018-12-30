شاهد الصور.. الأمن العام يحتفي بـ الحربي ويودع القحطاني

المواطن - الرياض

احتفلت مديرية الأمن العام بحضور قياداتها صباح اليوم الأحد بالتشريف الذي حظي به منسوبو الأمن العام بصدور الثقة الملكية بتعيين الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام.

وقد أقيمت بهذه المناسبة احتفالية اشتملت على توديع مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني عن الفترة التي قضاها مشرفاً على الأمن العام والترحيب بمدير الأمن العام الذي انتهز المناسبة وتوجه بكلمة مرتجلة عبر فيها عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية رافعاً أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -وسمو ولي العهد الكريم- أعزه الله- على هذا التشريف.

كما شكر الفريق الحربي، القيادة، على ما يحظى به الأمن العام من دعم واهتمام ليواصل التميز بالعمل الأمني المؤسسي المواكب لرؤية المملكة وتطلعات قادتها ليرسخ دعائم الأمان وخدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد سيد الأنام بفضل المتابعة الدائمة والتوجيه المستمر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -سدده الله -.

واختتم كلمته بتوجيه جزيل الشكر والامتنان للفريق القحطاني على ما قدمه للأمن العام من خدمات جليلة ساهمت في تطوير مسيرة الأمن، مبتهلاً العلي القدير أن يوفقه في هذه المهمة الكبيرة بتعاون زملائه رجال الأمن العام على اختلاف مسؤولياتهم ومواقعهم لحفظ أمن الوطن واستقراره .