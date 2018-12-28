شاهد الفيديو.. ماجدة الرومي تفتتح حفل شتاء طنطورة العلا برسالة مؤثرة

المواطن - الرياض

افتتحت الفنانة ماجدة الرومي، مساء اليوم، حفلها الجماهيري الأول في المملكة بمحافظة العلا، مؤكدة أنها فخورة بالغناء في السعودية.

وقالت ماجدة الرومي في بداية حفل شتاء طنطورة من قبل مدينة العلا التاريخية: “هالأرض ياللي قبل ما بتكون بتخص قلوبنا هي محسوبة على ضمايرنا، صار إلنا فيها بيوت وأهل أكتر ما في بلدنا”.

وأضافت ماجدة الرومي: “بتمنى تبقى هالبلد الطيبة عاصمة للخير، ودارها دار العز، وسيوفها سيوف النصر، وتبقى الأبية البهية العربية العزيزة على قلبي”.

ثم بدأت ماجدة الرومي حفلها لتشدو بأجمل الكلمات في قلب مدينة العلا مهد الحضارة والتراث والتاريخ.

بمشاعر لامست قلوب جماهيرها الحاضرة؛ هكذا افتتحت ملاك الطرب العربي حفلها الجماهيري الأول في المملكة#ماجدة_الرومي_في_العلا#شتاء_طنطورة pic.twitter.com/WmLLK0QJrE — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) December 28, 2018