شاهد بالصور.. الفن التشكيلي يشد أنظار زوار قرية تبوك في الجنادرية

المواطن - الرياض

شارك الفن التشكيلي في قرية تبوك التراثية بمهرجان الجنادرية 33.

ويعتبر الفن التشكيلي من أبرز الفنون التي شدت أنظار الزوار في القرية، حيث يعد الفنان التشكيلي والمدرب عبدالقادر العبيدان أول مشارك في مهرجان الجنادرية عام 1408 من منطقة تبوك، واليوم يشارك مُذهلًا الزوار بما يقدمه من لوحات فنية ناتجة عن امتداد خبرته لأكثر من 32 عامًا حصل فيها على العديد من الجوائز على مستوى دولي.

وحصل العبيدان على جائزة الأوسكر الذهبية على المستوى الدولي في قاعة طلعة حرب بدولة مصر والمركز الثاني في مجلس التعاون الخليجي في دولة عمان، بالإضافة إلى مشاركته في الملتقى الدولي في دبي، كما حصل على الجائزة الذهبية على شرف الأميرة بسمة بنت الحسن في العاصمة الأردنية عمان وممثل للمملكة في مهرجان الشباب العرب بالخرطوم، كما شارك بالمغرب والعقبة، بالإضافة إلى العديد من المشاركات الدولية والمحلية.

وتعتبر ثنوى القرعاني الحاصلة على جائزة اللوحة الأفضل في باريس من أفضل الفنانين التشكيليين في قرية تبوك التراثية، حيث كُرمت من قبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان في أكثر من مناسبة بسبب حصولها على جوائز مميزة.

وتتميز القرعاني بالجداريات، حيث نفذت أكبر لوحة دبابيس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجدارية الملك سلمان وجدارية الحد الجنوبي والعديد من المشاركات الدولية والمحلية.

وكانت قرية منطقة تبوك التراثية واصلت حضورها اللافت من خلال برنامجها المعد لهذا اليوم بحيث تبرز الجوانب الثقافية والحرف والصناعات اليدوية إلى جانب عروض الفرق الشعبية.