شاهد.. كلمة نادرة للملك فيصل بخط يده قبل نحو 50 عاماً في الجنادرية

المواطن - الرياض

عرض جناح الأمن العام بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، كلمة مسطرة بيد الملك فيصل بن عبد العزيز -رحمه الله- مدونة بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ، عند افتتاحه مركز تدريب الرماية بالأمن العام.

ونالت الكلمة اهتمام وإعجاب زوار جناح الأمن العام، الذين وقفوا متأملين معاني الكلمات التي سطرها الملك فيصل بيده، والتي حملت الكثير من معاني العزيمة والإصرار في الدفاع عن أمن هذا الوطن، وروعة وجمال خطه -رحمه الله-.

وقال الملك فيصل -رحمه الله- في كلمته: “سرَّني ما شاهدته في مركز التدريب على الرماية من دقة وإتقان وتتبع للطرق الحديثة لتعلم هذا الفن، وقد سرَّني بشكل خاص تعاون جميع القوات المسلحة في الجيش والحرس الوطني والأمن العام، للعمل متضامنة للدفاع عن أمن البلاد وسلامتها، وصدّ من تسول له نفسه بالاعتداء عليها، راجياً من الله العلي القدير أن يأخذ بناصر هذه القوات المسلحة ويمدها بتأييده للدفاع عن أرض العروبة والإسلام، ولتحرير مقدساتنا المغتصبة”.