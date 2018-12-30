شاهد.. لقطات توثقها” المواطن” من معرض الجوازات في الجنادرية

المواطن - الرياض

يواصل معرض الجوازات في الجنادرية استقطاب جمهور المهرجان للتعرف على الخدمات التي تقدمها الجوازات وكيف تطورت على مر التاريخ.

ويتولى المعرض التعريف بتاريخ الجوازات قديمًا وكيف تطورت حتى صار بإمكان المواطن والمقيم الاستفادة من التقنية المستخدمة لإنهاء الإجراءات من خلال جهازه المحمول.

ويتولى موظفو الجوازات الرد على الاستفسارات والتساؤلات حول الخدمات التي تقدمها الجوازات للمواطنين.

وكان مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى قد افتتح، مؤخرًا، معرض المديرية العامة للجوازات بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة 33 بالجنادرية وكان في استقباله مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات العميد محمد بن عبدالعزيز السعد والضباط والأفراد والمدنيون المشاركون بالمعرض.

لمسة وفاء

يعتبر ركن نشأة الجوازات لمسة وفاء من المديرية العامة للجوازات لمدراء القطاع السابقين وتوثيقاً لفترة توليهم قيادة الجوازات سابقاً كما يضم المعرض ركن مراحل تغيير الزي العسكري للجوازات ويتم فيه استعراض الزي العسكري الخاص بموظفي الجوازات منذ نشأة القطاع حتى الزي الحالي.

أجهزة الخدمة الذاتية

كما يضم المعرض جناح أجهزة الخدمة المدنية لإنهاء إجراءات السفر والتي تنفذ في صالات الجوازات بالمطارات الدولية حيث تقوم بقراءة بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية والحصول على بيانات المسافر ، ومن ثم يتم فحص هذه البيانات والتقاط صورة المسافر وبصماته للتحقق من هويته وفي حالة عدم وجود أي ملاحظة على المسافر ونجاح عملية التحقق ويقوم جهاز الخدمة الذاتية بطباعة إيصال يؤكد عبور المسافر من خلال الجهاز.

تطبيقات ذكية

كما يعرف الجناح الزوار بالتطبيقات الذكية والخدمات التي تقدمها الجوازات عبر الجوال ومنها تطبيق “خدماتي” الخاص بمنسوبي الجوازات ، إضافة إلى تطبيق الجوازات للخدمات الإلكترونية.

أما ركن مكافحة التزوير فيوضح للجمهور التقنية العالية التي وصلت لها الجوازات في الكشف عن التزوير بأفضل الأجهزة والتقنيات والركن الخاص بمركز الاتصال الموحد 992 كما يشاهد الزوار عرضا حيا لبعض الاتصالات التي يتلقاها المركز والذي تؤدي فيه المرأة دوراً مهماً في الإجابة عن الاستفسارات الواردة للمركز.