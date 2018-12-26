شاومي تطلق اللاب توب الجديد Mi Notebook Air.. هذه مواصفاته

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أطلقت شركة شاومي جهاز لاب توب جديدًا منخفض التكلفة، وأوضحت الشركة الصينية أن جهاز Mi Notebook Air الجديد يزخر بشاشة قياس 12.5 بوصة، ويعتبر من البدائل منخفضة التكلفة لجهاز أبل ماك بوك 12.

وأضافت شاومي أن جهاز اللاب توب الجديد يتضمن شاشة تعمل بدقة 1080 بيكسل، ويبلغ عرض حواف الشاشة 5.71 ملم، وينبض بداخله معالج إنتل Core i5-7Y54، والذي يعتبر بمثابة الإصدار الجديد من المعالج إنتل Core M3-7Y30 الموجود في الموديل السابق 12.5 بوصة.

ويشتمل جهاز اللاب توب Mi Notebook Air الجديد على ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجا بايت، مع أقراص الحالة الساكنة SSD بسعة 256 جيجا بايت، وهو ما يزيد الأداء بدرجة كبيرة في الاستخدامات اليومية.

وأوضحت الشركة الصينية أن سُمك الجهاز الجديد لا يزيد على 12.9 ملم، ولا يتعدى وزنه 1.07 كجم، كما أعلنت أن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى 11.5 ساعة، وتبلغ تكلفة جهاز شاومي Mi Notebook Air الجديد حوالي 580 دولارًا أمريكيًّا.