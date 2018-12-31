شرطة الرياض تفك لغز إلقاء الحجارة على المركبات بطريق الرين

المواطن - الرين

نجحت شرطة الرياض في القبض على مختل تورط في إلقاء الحجارة على مركبات المارة على طريق الرين – بيشة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو ، المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن تعرض بعض مستخدمي طريق الرين – بيشة لقذف مركباتهم بالحجارة مما تسبب في تهشم زجاج بعضٍ منها وتعريض حياتهم للخطر.

فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتورط في ذلك ، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، وتم القبض عليه، وقد تبين من خلال إجراءات الاستدلال الأولية عدم اتزان أقواله، حيث تم التحفظ عليه وإحالته للمستشفى للوقوف على حالته الصحية ، وإشعار النيابة العامة بالمحافظة .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.