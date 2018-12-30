صور.. أكاديمية الطفل التقني في الجنادرية

المواطن - الرياض

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمقرها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، أكاديمية الطفل التقنية التي تهدف إلى تثقيف أبناء زوار الجنادرية من الأطفال مهنيًّا وعمليًّا في عدد من التخصصات الفنية والمهنية كالكهرباء والتمديدات الصحية والإلكترونيات وغيرها من التخصصات من خلال برنامج مهني يستمر طيلة أيام المهرجان.

ويشرف على البرنامج عدد من خبراء التدريب في المؤسسة، حيث يحصل الطفل الذي يخضع إلى فترات تدريبية محددة على شهادة حضور للبرنامج الذي تدرب عليه.

وتسعى المؤسسة من خلال الأكاديمية إلى إكساب الأطفال “التربية المهنية” من خلال المهارات والمعلومات الأساسية في مرحلة عمرية مبكرة، وتنمية مهاراتهم الحركية وتدريبهم والتعرف على قدرات واستعدادات وميول واتجاهات الأطفال، وتوجيههم مهنيًّا، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية العمل المهني في المستقبل.

وراعت المؤسسة في الأكاديمية اختيار التخصصات الملائمة للأطفال التي تتناسب مع قدراتهم كنوع من التهيئة المهنية، وهو ما يوفر لهم فرصة لاكتساب المهارات الفنية، إضافة إلى مهارات إدارة الوقت، والتخطيط، والابتكار، ومهارات العمل الجمعي على يد أفضل مهندسي المؤسسة.

يذكر أن أكاديمية الطفل التقنية هي إحدى الفعاليات التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لأطفال الجنادرية، حرصًا منها على تطوير التفكير المهني للأطفال، وزيادة الوعي بأهمية التدريب التقني وغرس حب العمل في نفوس النشء، وهو يعد أحد البرامج المستقبلية التي تفتح المجال لدخول التربية المهنية والتثقيف المهني حيز الاهتمام التعليمي للمراحل التعليمية المبكرة.