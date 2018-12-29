صور.. ألف ليلة ونص تبهر زوار معرض جدة الدولي للكتاب

المواطن - حسن عسيري - جدة

اختتمت مسرحية “ألف ليلة ونص” عروضها في معرض جدة الدولي للكتاب، أمس الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير امتلأت به مقاعد قاعة المسرح الداخلي بالمعرض تسبب في إغلاق البوابات وعدم تمكن الكثير من الدخول للقاعة.

وتفاعل الجمهور مع نجوم المسرحية الأطفال وله السحيم وفيصل الأسمري ولانا الفراج، وسط مطالب باستمرار عروضها ووضع مقاعد إضافية للجمهور، وذلك للقيم التربوية التي تضمنتها وتقديمها بأسلوب تشويقي للحضور.

وتحدثت المسرحية عن أهمية القراءة والتعلم واللغة المسرحية، وقام بتأليفها الكاتب هيثم السيد من بطولة النجم محمد علي وعبدالعزيز الأحمد وفهد العصفور وأخرجها المخرج خالد الباز، وأشرفت عليها وزارة الإعلام، ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، التي تميزت في أنشطتها وعروضها التي تقدم في المعرض وأشاد فيها الحضور.

الجدير بالذكر أن المسرحية ستواصل عروضها في عدد من مدن المملكة والتي تشمل مدينة الرياض والمدينة المنورة وحائل وأبها والأحساء.