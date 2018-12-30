صور.. أمير الشمالية يطلع ميدانيًا على سيارة الرصد الآلي للمخالفات المرورية

المواطن - عرعر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العقيد فيصل بن عواض المطيري, يرافقه المدير الإقليمي لشركة تحكم أحمد البلوي, وقد قدما للسلام على سموه, ولتقديم عرض عن تشغيل الرصد الآلي المتحرك.

واطلع سموه ميدانيًا على سيارة الرصد الآلي التي تهدف إلى إحكام السيطرة المرورية على الطرق السريعة، للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، وللحد من الحوادث التي يترتب عليها خسائر مادية وبشرية.

ونوه أمير منطقة الحدود الشمالية، بدعم القيادة الحكيمة لجميع القطاعات الأمنية, حرصًا على أمن الوطن ومواطنيه والمقيمين، مؤكدًا على أهمية رفع مستوى السلامة المرورية والحرص على سلامة السائقين ومرتادي الطرق، ومثمنًا الجهود الأمنية والأعمال الإنسانية التي يقدمها رجال أمن الطرق بالمنطقة ومحافظاتها.

من جهته, أعرب العقيد المطيري عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة, وما استمع إليه من توجيهات, سائلًا الله تعالى أن يمده وزملاءه بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم المليك والمواطن.