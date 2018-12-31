صور.. أمين عسير يفاجئ بلديتي السودة وطبب الفرعيتين بزيارة ميدانية

الىواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين بجولة ميدانية مفاجئة على بلديتي السودة وطبب الفرعيتين للوقوف على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمستفيدين وتفقدها.

وزار د. الحميدي بلدية السودة الفرعية حيث التقى بعدد من منسوبي البلدية لبحث سير العمل في الفرع، ومتطلبات المرحلة المقبلة، واستعدادات البلدية لموسم الصيف كذلك برامج الفرع لتعزيز الخدمات وتسهيلها على المراجعين لراحتهم وإنهاء الإجراءات بأسرع وقت ممكن، كما اطلع على البرامج الرقابية ونتائجها، ثم قام بجولة على المكاتب واطلع على التجهيزات المتاحة، ووقف على أداء كل قسم.

كما زار د. الحميدي بلدية طبب الفرعية والتقى برئيسها محمد الجفالي وبحث معه سبل تعزيز العمل البلدي في نطاق خدمات الفرع، واطلع على تقرير مفصل عن أداء مقاول النظافة الجديد، مشددًا على ضرورة التزام المقاول ببنود العقد المبرمة وعدم الإخلال بها.

وحث الحميدي الموظفين على خدمة المراجعين بالشكل المطلوب من خلال سرعة إنجاز معاملاتهم وإنهائها، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي لتحقيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية المنبثقة من برنامج التحول الوطني 2020، مشيراً إلى أن خطة التحول البلدي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في مدن وحواضر المملكة بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع البلدي. وقد تم خلال الجولة تسجيل عدد من الملاحظات حيث وجه د. الحميدي الإدارات المعنية باتخاذ الإجراءات النظامية حيالها بشكل عاجل.

وجاءت الجولة في إطار حرص الحميدي على الجولات المفاجئة للتأكيد على أن تكون الخدمات بالشكل اللائق والذي يستحقه المواطن والمقيم.