صور.. إزالة ٢٠ ألف م2 تعديات جنوب المجاردة

المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

أزالت لجنة التعديات بمحافظة المجاردة اليوم تعديات بلغت مساحتها الإجمالية ٢٠ ألف متر مربع، والتي تقع بالقرب من بلدة المحبة جنوب المحافظة.

وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت إحداثات وتعديات على أراضٍ حكومية، وكانت عبارة عن عقوم ترابية وأحواش وغرف وسلمت المواقع لبلدية المحافظة، وقد طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين على الأراضي الحكومية.

ولفتت اللجنة إلى أنها تعمل بشكل متواصل لمكافحة مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقًا للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي تعدٍّ.