صور.. ابنة بيل غيتس مع حبيبها المصري في القاهرة

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شاركت جينيفر غيتس ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس صورًا لها من داخل القاهرة مع صديقها المصري نائل نصار.

وكانت ابنة مؤسس وصاحب شركة مايكروسوفت زارت القاهرة قبل عدة أيام برفقة صديقها، وقاما بنشر صور الزيارة عبر حسابيهما عبر موقع إنستغرام.

ونشر نصار صورة تجمعه مع حبيبته فيما نشرت ابنة بيل غيتس صورة للقاهرة وعلقت عليها بلغتها الأم قائلة ” مصر – القاهرة”.

وتجمع بين ابنة بيل غيتس ونصار علاقة حب منذ قرابة عامين حيث تم رصد حضورها في أكثر من مناسبة يشارك فيها صديقها المصري بطل الفروسية العالمي.

والمعروف أن نائل نصار من مواليد 21 يناير 1991، ولد لأب وأم مصريين، وعاش طفولته في الكويت مع والديه، ثم انتقل إلى كاليفورنيا عام 2009، ليتخرج من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا عام 2013.

واعتاد نائل نصار ممارسة العديد من الرياضات منذ سن الخامسة بما في ذلك الفروسية وكرة القدم وكرة السلة، ولكنه ركز على تعلم الفروسية عندما بلغ عشر سنوات.

وقد تمكن نصار صديق ابنة أغنى رجل فى العالم خلال فبراير 2017 من رفع اسم مصر عاليًا بعد فوزه بالمركز الأول لفروسية قفز الحواجز في أمريكا ببطولة ويلينجتون، وذلك بصحبة حصانه لوردان.

أما جينيفر بيل غيتس فتبلغ من العمر 22 عامًا، وقد لاحظ الجميع تواضعها خلال مشاركتها في العديد من المسابقات الرياضية. وبحسب مصادر صحفية فإنها ليست فتاة مدللة، رغم أنها أغنى ابنة في العالم.