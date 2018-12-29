صور.. السفن الحربية وطبيعة المهام الدفاعية للقوات البحرية تجذب زوار الجنادرية

المواطن - الرياض

حظي معرض القوات البحرية الملكية السعودية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة 1440هـ “الجنادرية33″، ضمن جناح وزارة الدفاع، باهتمام المئات من زوار المهرجان في دورته الحالية.

ونالت عروض “الفيديو” التي تعرضها الشاشات المنتشرة في أرجاء المعرض عن المهام والواجبات التي تقوم بها القوات في البحر الأحمر والخليج العربي، استحسان وإشادة الزوار.

ويحتوي المعرض على جناح للوحدات الخاصة، ومشاة البحرية، ومهام الطيران البحري، إلى جانب استعراض لعدد من نماذج السفن الحربية وطبيعة المهام الدفاعية التي تقوم بها.

يذكر أن القوات البحرية الملكية السعودية درجت على المشاركة في مثل هذه الفعاليات الوطنية من أجل تعريف الزوار وتثقيفهم بتاريخ القوات البحرية ومهامها الوطنية التي تقوم بها حماية للوطن والمواطن والمقيمين على أرض المملكة.