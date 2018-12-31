صور.. العالم يتهيأ لاستقبال 2019 بالألعاب النارية والعروض الترفيهية

المواطن - متابعة

تتهيأ دول العالم لاستقبال العام الجديد 2019، من خلال الألعاب النارية والعروض الترفيهية، مع اختلاف العادات والتقاليد من بلد إلى آخر.

الإمارات

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة ، في ليلة رأس السنة 2019، إلى تحطيم الرقم القياسية لعروض الألعاب النارية التي ستنظمها في احتفالات رأس السنة بمهرجان زايد التراثي الذي سيقام داخل إمارة أبو ظبي، وسيضم حفلات غنائية بالإضافة إلى عرض للألعاب النارية، بالإضافة إلى الألعاب أضواء الليزر التي سوف تقام في برج خليفة.

نيويورك

يقام في تايمز سكوير، العديد من العروض الضوئية والموسيقية، وتعتبر أفضل تلك اللحظات هو إسقاط كرة قدم كبيرة من على سارية العالم فوق مبنى تايمز سكوير الشهير، والتي عادة ما تقام كل عام.

أستراليا سيدني

ويقام أيضا عرض للألعاب النارية في مدينة سيدني وشواطئ بوندي والعديد من الاحتفالات في المتنزهات والنشاطات المختلفة للأطفال.

اسكتلندا

تقام في شارع حدائق الأمراء في أدنبرة باسكتلندا، عروض رقص في الشوارع بالإضافة إلى الألعاب النارية وحفلات موسيقية حيث استضافة فنانين مشهورين، وتستمر الاحتفالات لمدة ثلاثة أيام متواصلة، وسوف يشمل أيضا احتفالات رأس السنة الجديدة 2019 بالعديد من المغامرات الرائعة مثل الغوص في نهر فورث المتجمد ومسابقات تزحلق الكلاب على الجليد.

برلين

من المقرر إقامة العديد من الحفلات بالعديد من الأماكن في المنطقة المحصورة أمام بوابة براندنبورج ونهر سبري وبرج التلفزيون، وتعتبر واحدة من أجمل الأماكن التي سوف تقام فيها الاحتفالات بالعام الجديد في أوربا، وتضم أيضا عروض نارية وموسيقية وعروض سحرية.

فرنسا

تعتبر أفضل الأماكن التي ستقام فيها الاحتفالات برج إيفل وجادة الإليزيه ونهر السين، وسوف تقام فيها العديد من العروض النارية والألعاب السحرية وحفلات الرقص، ويرشح الموقع أفضل رحلة نهرية في نهر السين وحضور ليالي موسيقية على متن القوارب.

لندن

تعتبر أفضل المناطق للاحتفال برأس السنة الجديدة في 2019، على ضفاف نهر التايمز وأمام ساعة بيج بن وأمام مقر البرلمان، ومن المقرر أن يتواجد ما يقرب من 250 ألف متفرج يهتفون بالعد التنازلي أمام ساعة بيج بن في منتصف الليل، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية، ومواكب الخيول.

البرازيل

تقام العديد من الاحتفالات الكرنفالية عشية رأس السنة الجديدة، على ضفاف شاطئ كوباكابا الشهير، بمدينة ريو دي جانيرو، حيث استقبال ما يقرب من مليوني شخص على الرمال الممتدة لمسافة حوالي 2 كيلومتر ونصف، بالإضافة إلى العروض النارية وحفلات الرقص والألعاب النارية الملونة في منتصف الليل.