صور.. حريق بدون إصابات بإحدى المعدات الثقيلة في محايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة محايل، اليوم، حريقًا نشب في إحدى المعدات الثقيلة بقرية المربع شمال محافظة محايل.

وأخمدت فرق الإطفاء الحريق الذي انحصر في المعدة دون وجود أي خسائر في الأرواح أو إصابات.