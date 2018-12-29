صور.. حريق بدون إصابات بإحدى المعدات الثقيلة في محايل

صور.. حريق بدون إصابات بإحدى المعدات الثقيلة في محايل

2018/12/29
الساعة 10:43 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد الشهري - محايل 

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة محايل، اليوم، حريقًا نشب في إحدى المعدات الثقيلة بقرية المربع شمال محافظة محايل.

وأخمدت فرق الإطفاء الحريق الذي انحصر في المعدة دون وجود أي خسائر في الأرواح أو إصابات.



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