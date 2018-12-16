صور.. حفريات وحوادث مميتة بطريق الملك سلمان في #جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى أهالي حي الرحاب بمدينة جازان حالة من الاستياء بسبب التشققات والحفريات في طريق الملك سلمان؛ ما أدى إلى تدهور سياراتهم.

-حفريات وتشققات كبيرة:

وتحدث سالم خبراني لـ”المواطن“، قائلاً: إن حي الرحاب بجازان والواقع في الجهة الجنوبية الشرقية من جازان مهمل بشكل كبير حيث تكثر فيه التشققات والحفريات ما أدى إلى تدهور مركباتنا وكثرة الأعطال من هذا الشارع وأصبح مصيدة لسالكي هذه الطريق وخاصة سالكي هذا الطريق للمرة الأولى.

-حوادث مميتة:

فيما بين ماجد حكمي قائلاً: إن هذا الطريق في الآونة الأخيرة شهد عدة حوادث بسبب هذه الحفريات والتشققات بالطريق التي تؤدي إلى انفجار الإطارات في السيارة وانقلابها، علماً أننا قد طالبنا في وقت سابق الجهات المعنية ولكن لا حياة لمن تنادي.

-كثرة النفايات:

ويضيف أنور كريري قائلاً: إنه عند المرور من هذا الشارع فإنك تشاهد أكوام النفايات على قارعة الطريق وكأنك لست في مدينة جازان، متسائلاً عن أسباب تجمع هذه النفايات التي تسبب التشوه البصري وتؤذي السكان.

– مناشدة:

وناشد أهالي حي “الرحاب” بجازان عبر “المواطن” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة إصلاح هذه الحفريات والتشققات وأيضاً تنظيف مداخل هذا الحي من النفايات.