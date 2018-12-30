صور.. سحب دخان كثيفة بسبب حريق مستودع في جدة

المواطن - جدة

نجحت فرق الدفاع المدني في جدة في السيطرة على حريق اندلع بمستودع شمال شرق شارع فلسطين من دون إصابات.

وقال الدفاع المدني إن المواد المحترقة المصنعة من المواد البترولية تسببت في ظهور سحب كثيفة من الدخان في سماء منطقة الحريق.