صور.. سلمان التاريخ يزين فعاليات قرية تبوك بالجنادرية

المواطن - واس

عرضت قرية منطقة تبوك التراثية بمهرجان الجنادرية “33” يوم أمس، أوبريتًا بعنوان “سلمان التاريخ شارك في تقديمه أكثر من 90 طالبًا من إدارة التعليم بالمنطقة، إلى جانب الفرق الشعبية، اشتمل على 8 لوحات استعراضية، وسط حضور كبير للزوار.



وتواصل القرية تقديم فعالياتها على مسرحها بالجنادرية، الذي يحتضن عروضًا للفلكلور الشعبي المتنوع، وتعبر عن محافظات منطقة تبوك الصحراوية والساحلية تشمل ألوان السامري والعرضة والربابة بمشاركة فرق أملج وتيماء وفرقة مدينة تبوك، إلى جانب عرض أفلام وثائقية عبر الشاشة الرئيسية للمسرح يتعرّف الزائر من خلالها على النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة.



ويجذب سوق الحرف اليدوية في القرية اهتمام الزوار ، من خلال مشاركة 24 حرفة يدوية تشتهر بها المنطقة, يقدم من خلالها الحرفيون مشغولاتهم التي هدفت إلى استذكار ماضي الآباء والأجداد وملامستها للتراث, والتي تنوعت ما بين صناعة الأشورة والمخادج البحرية، وصناعة النواظير البحرية، وفتل الحبال وتوليف الحجر والبناء التبوكي القديم، وصناعة السفن الشراعية، ونجارة الأبواب والشبابيك القديمة وصناعة الأشرعة والخسف، وكذلك الصخواي البحرية وحياكة وتطريز السدو، إضافةً إلى معرض للمقتنيات التبوكية التراثية التي كان يستخدمها أبناء المنطقة في السابق.