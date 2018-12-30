صور.. فيلم ثقة يلفت زوار جناح السجون بالجنادرية

المواطن - واس

يعرض جناح المديرية العامة للسجون بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية “33” ، فيلماً عن برنامج ” ثقة ” التطويري الذي شرعت السجون في العمل به لإعادة بناء وتنمية قدرات نزلاء السجون الذين أوشكت مدة محكومياتهم على الانتهاء في بيئة مناسبة تؤهلهم للانسجام مع الحياة الاجتماعية العامة بعد انتهاء محكوميتهم .

ويشرح الفيلم الذي يتم بثه داخل الجناح تعريفاً بالدورات التطويرية للنزلاء ، والمكان الذي تتم فيه ، كما يتضمن تعليقات من بعض المستفيدين منه عما أحدثه البرنامج فيهم من تغيير وإقبال على الحياة العامة بإيجابية كبيرة ليكونوا عناصر صالحين في المجتمع.