صور.. كنسول 911 ينقل زوار الجنادرية إلى أجواء العمليات الأمنية

المواطن - الرياض

ما بين متصل يطلب المساعدة وموظف يجيبه ويتفاعل معه، انتقل زوار “الجنادرية ٣٣” إلى أجواء مركز العمليات الأمنية الموحدة في مكة المكرمة عبر كنسول 911 المتواجد في أرض المهرجان، بعد أن أتاح الجناح للزوار الاستماع لبعض المكالمات المسجلة فعليا في المركز وتم التعامل معها في حينه، وتنوعت البلاغات التي استمع لها الزوار ما بين خدمات إنسانية، وخدمات أمنية، واستفسارات أخرى مختلفة.

ويستعرض جناح مركز العمليات الأمنية الموحدة “911” بالجنادرية هذا العام، ومن خلال شاشات متخصصة البث المباشر من كاميرات المتابعة الأمنية بالعديد من المواقع بالعاصمة وعدد من المدن، إذ تتمتع جميع الكاميرات المنتشرة بالدقة العالية والقدرة على مشاهدة أدق التفاصيل في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وتم تدشين مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 في مكة المكرمة في موسم حج عام 1436هـ من قبل وزير الداخلية، فيما يجري العمل حاليًّا على إنشاء مراكز لبقية المناطق، ويضم المركز جميع الأجهزة الأمنية والخدمية في موقع واحد ليسهل تمرير المعلومات ومتابعتها.