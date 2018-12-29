صور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يؤهل مرافق المياه والصرف الصحي بالصومال

المواطن - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتحسين الوصول إلى مياه الشرب والاستخدام الشخصي والصرف الصحي في المناطق الأكثر احتياجًا بالصومال بقيمة مليوني دولار أمريكي، يستفيد من المشروع 60 ألف فرد، وذلك بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين.

وعمل المركز على تأمين مصادر مياه الشرب والاستخدام الشخصي في المناطق الأكثر احتياجًا في الصومال عبر حفر 6 آبار مياه بعمق 250 مترًا و تنفيذ تمديدات لخطوط أنابيب للمياه، وإنشاء 6 مضخات بالطاقة الشمسية لضمان الحصول على المياه بالكميات المناسبة بسبب جفاف المناطق المستهدفة.

كما قام المركز بصيانة 4 آبار مياه بتوفير 4 مضخات بالطاقة الشمسية مع إصلاح التمديدات اللازمة، وفحص المياه على فترات متفاوتة لضمان جودة المياه قبل وصولها للمستهدفين، وتأمين 10 خزانات مياه لكل بئر سعة 50 ألف لتر.

وعمل مركز الملك سلمان للإغاثة أيضًا على تحسين الوصول إلى الصرف الصحي والنظافة والتدريب بواسطة إنشاء 600 دورة مياه 300 منها في جنوب وسط الصومال و300 أخرى في منطقة بونتلاند شمال شرق الصومال، وتعزيز النظافة الشخصية بتوزيع 4,880 من أدوات النظافة الشخصية و 80 من أدوات النظافة العامة في أماكن دورات المياه.

كذلك قام المركز بتدريب وتثقيف 100 متدرب في مختلف الأنشطة المذكورة في المناطق المستهدفة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للمحتاجين في الصومال.