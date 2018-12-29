صور.. مزرعة خضراء تفتح أبوابها لزوار مهرجان الحمضيات في الحريق

جرياً على عادة أهل محافظة الحريق تفتح “مزرعة خضراء”، لصاحبها الشيخ سعد بن محمد الخثلان، أبوابها لضيوف مهرجان الحمضيات الثالث بمحافظة الحريق، الذي يقام برعاية من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وتقع “مزرعة خضراء” في شمال محافظة الحريق على طريق الملك عبدالعزيز، وتستقر تحت سلسلة جبال طويق الشهيرة، وقد غرسها والده محمد بن ناصر الخثلان، رحمه الله، من قبيلة سبيع، وذلك خلال الفترة من 1340-1350هــ تقريباً، وتبلغ مساحتها 65 ألف متر مربع.

وتتكون من منطقتي الجزء الشرقي والجزء الغربي، وسبب تسمية المزرعة بخضراء على بئر المزرعة المسمى بئر خضراء لوفرة وعذوبة الماء فيه، وهو الأمر الذي ساهم في نجاح أغلب أنواع الأشجار والنخيل وغيرها وتتميز مزرعة خضراء بخصوبة أرضها وعذوبة مائها وتنوع أشجارها ومنتجاتها مثل التمور بكافة أنواعها، بما في ذلك تمور العجوة وأشجار الحمضيات والبرتقال واليوسفي بجميع أنواعها والجريب فروت والكمكوات، وأشجار الموز والمانجو والقشطة والجوافة والتوت والتين والرمان والتفاح البلدي والعنب وأشجار اللوز وأشجار الورود والزهور.

يذكر أن الشيخ سعد قد أتم تطوير المزرعة لتكون نموذجاً متميزاً يجمع بين جودة وتنوع المنتجات والمحاصيل وبين التخطيط الهندسي والجمالي للممرات لتكون وجهة سياحية للزوار والضيوف على المحافظة، وتشهد “مزرعة خضراء” إقبالاً كبيراً من العائلات والمجموعات السياحة خاصة في إجازة منتصف العام الدراسي الحالي.