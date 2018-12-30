ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر تسوقها عمالة مخالفة بالدمام

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المواطن - واس

ضبطت بلدية شرق الدمام، بالتعاون مع إدارة الأمن الوقائي بشرطة المنطقة الشرقية، أكثر من ٨ اطنان من الخضار والفواكه واللحوم والأسماك المجهولة المصدر، يقوم على بيعها مجموعة من العمالة المخالفة‪ للنظام، في أحد أحياء مدينة الدمام.

وذلك خلال حملة ميدانية مشتركة تأتي ضمن حملات وجولات البلدية التي تنفذها في نطاق أشرافها، وتماشيا مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية ” غذاؤكم أمانة “، وحملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ” كذا أحلى ” .

وأوضح رئيس البلدية المهندس حاتم بن سعد الغامدي أن إدارة الأسواق والنظافة بالبلدية بالتعاون مع إدارة الأمن الوقائي بشرط المنطقة قامت بحمله على أحد الأسواق العشوائية المخالفة، نتج عنها ضبط عدد من العمالة المخالفة يقومون باستغلال السوق لبيع الخضروات والفواكه واللحوم، حيث تم مصادرة أكثر من ٨ اطنان من الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والمواد الغذائية المتنوعة وإحالة العمالة المخالفة للجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم، وتنظيف الموقع من المخلفات والنفايات، مشيراً إلى أنه شارك في الحملة أكثر من ٥٠ مشرفاً ومراقباً وعامل نظافة و ١٤ معدة للنظافة.

وأكد الغامدي أنه سيتم متابعة الموقع وجميع المواقع المحتمل تواجد المخالفين فيها وسوف يتم تطبيق النظام على كل مخالف وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية ‪.