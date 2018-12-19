ضربة مزدوجة توقع 3 وافدين ابتزوا فتاتين بالرياض عبر وسائل التواصل

المواطن - الرياض

نجحت شرطة الرياض في القبض على 3 وافدين ابتزوا فتاتين بتهديدهما بنشر صورهما عبر مواقع التواصل.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الابتزاز ، وإجراءات البحث والتحري عن المتورطين أسفرت بتوفيق الله عن القبض على ٣ متهمين لثبوت ضلوعهم بابتزاز فتاتين، وتهديدهما بنشر صورهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت شرطة الرياض في بيان لها بأنه تم القبض على متهمين اثنين من الجنسية السورية، في العقد الثالث من عمرهما ، بعد توفر الأدلة على قيامهما بابتزاز فتاة ، وضُبطَ في مقر سكنهما جنوب العاصمة الرياض معمل لتصنيع الخمور، به ٨ براميل مليئة بالخمر المصنع محلياً ، وعدد ٣ زجاجات من الخمور خارجية الصنع.

كما تم القبض على متهم من الجنسية التشادية، يبلغ من العمر 24 عاماً لابتزازه فتاة وتهديدها بنشر صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقاف المتهمين، وإحالة القضيتين للنيابة العامة .

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.