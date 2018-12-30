ضمك بثلاثية يزيح الوصيف.. والجار يعلن الطوارئ ويردد يا لطيف

المواطن - خميس مشيط

حقق فريق ضمك الأول فوزًا غاليًا ومهمًّا، عصر أمس الأحد، أمام ضيفه العدالة بثلاثة أهداف نظيفة، وجاءت المباراة التي احتضنها ملعب نادي ضمك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وكان الشوط الأول قد انتهى سلبيًّا قبل أن يعود ضمك خلال الشوط الثاني، ويسجل ثلاثة أهداف عن طريق نجمه الجزائري حسان العقبي هدفين- الأول والثالث- ومهاجمه النيجيري كرستيان الهدف الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ضمك إلى 32 نقطة منهيًا الدور الأول متشبثًا بالمركز الثاني ومتأخرًا عن المتصدر منافسه التقليدي أبها بفارق نقطتين،؛ والذي بالمقابل واصل مسلسل تفريطه بالنقاط للمباراة الثالثة على التوالي بعد خسارته اليوم أمام الخليج 3/1 بالمنطقة الشرقية، بينما تراجع العدالة للمرتبة الرابعة متوقفًا على نقاطه الـ30 ومنتظرًا استكمال بقية مباريات الجولة اليوم الاثنين.

يذكر أن افتتاحية الدور الثاني للدوري أي الجولة العشرون القادمة سوف تشهد إقامة ديربي منطقة عسير التاريخي بين ضمك وأبها يوم الأربعاء 9 يناير على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، وسط ظروف متباينة بين الفريقين في الجولات الأخيرة بين نشوة ضمكاوية وتقهقر أبهاوي.

من جانب آخر، أعلن نادي ضمك عبر حسابه الرسمي بتويتر قبل قليل عن تعاقدهم مع المهاجم حسن شراحيلي 25 سنة على سبيل الإعارة قادمًا من نادي الباطن، وسبق لشراحيلي تمثيل الفريق بالموسم الماضي وقدم مستويات مميزة توّجها بتسجيل 13 هدفًا، ويعد شراحيلي إضافة قوية لخط الهجوم الضمكاوي.