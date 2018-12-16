طارق كيال: علاقة جيسوس بلاعبيه سيئة

تحدث طارق كيال نجم النادي الأهلي السابق عن خسارة الهلال بالأمس من نادي الحزم في الجولة الـ13 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونقل برنامج الوقت الأصلي تصريحات طارق كيال والذي قال: أعتقد أن السبب في خسارة الهلال هو جيسوس، وتواصله مع اللاعبين داخل الملعب غير جيد وظهر ذلك في لحظة استبدال اللاعبين.
ويذكر أن لاعبي الهلال تجاهلوا المدرب جيسوس أثناء المباراة، كما تعرض الزعيم لأول خسارة له في بطولة الدوري.
وكان الهلال توقف رصيده عند 32 نقطة في المركز الأول وبفارق ثلاث نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.
تولى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس تدريب نادي الهلال في صيف العام الجاري خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان براون.
ويطمح نادي الهلال للبقاء في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أجل الفوز بالبطولة للموسم الثالث على التوالي.
تعليق واحد
زائرع
جيسوس لديه لاعبين اغلى مافي الدوري السعودي وهذا الأمر سوف يؤثر على النادي ويثقل عليه الميزانية لان بعض الصفقات تزيد عن مجموعة المحليين واذا فرضنا أن عموري استقطب باكثر من ٦٠ مليون ومستواه مثل اي لاعب سعودي فهذا يؤثر على اللاعب المحلي حينما يشاهد مرتبه الشهري لا يوازي ١٠%من مرتب عموري او غيره وهوا يؤدي نفس الدور اليس لدى اللاعب المحلي احساس علما ان المسئوليه اكبر على المحلي ويأتي مشجع او إداري بالضغط على اللاعب المحلي اذا حدث منه تقصير سوى من إرهاق او تأثير نفسي تجد ألوم عليه والسب لماذا لان هذا اللاعب ليس عنده شرط جزائي ونشاهد الخصم وراه والاجانب لهم التحفيز والكماليات والتحفيز الله الله با الحفاظ على اللاعب المحلي لان هوا الأساس دمتم بخير