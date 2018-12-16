طارق كيال: علاقة جيسوس بلاعبيه سيئة

المواطن - محمد سمعه

تحدث طارق كيال نجم النادي الأهلي السابق عن خسارة الهلال بالأمس من نادي الحزم في الجولة الـ13 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونقل برنامج الوقت الأصلي تصريحات طارق كيال والذي قال: أعتقد أن السبب في خسارة الهلال هو جيسوس، وتواصله مع اللاعبين داخل الملعب غير جيد وظهر ذلك في لحظة استبدال اللاعبين.

ويذكر أن لاعبي الهلال تجاهلوا المدرب جيسوس أثناء المباراة، كما تعرض الزعيم لأول خسارة له في بطولة الدوري.

وكان الهلال توقف رصيده عند 32 نقطة في المركز الأول وبفارق ثلاث نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

تولى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس تدريب نادي الهلال في صيف العام الجاري خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان براون.

ويطمح نادي الهلال للبقاء في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أجل الفوز بالبطولة للموسم الثالث على التوالي.