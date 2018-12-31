طريقة جديدة للابتزاز عبر اختراق واتساب

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

ازدادت خلال الآونة الأخيرة حالات اختراق حسابات تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، حيث أكد العديد من الضحايا أن هذا النوع من الاختراق يهدف لابتزازهم والحصول على الأموال منهم نظير استرجاع الحساب.

وفي مقابلة استقصائية، قال أصدقاء وأقارب الضحايا إنهم تلقوا رسائل مزيفة من الحسابات المخترقة التي تطلب أموالاً نظير استرجاع تلك الحسابات، وذلك حسب صحيفة “عرب تايمز” الناطقة بالإنجليزية.

وقد وقع الكثيرون في مثل هذا الفخ دون التحقق من الرسائل، خاصة إذا كان الحساب الذي تم الاستيلاء عليه هو لشخصية بارزة.

رسائل الابتزاز قد تتم بصورة غير مباشرة، وذلك عن طريق لجوء الأشخاص المخترقين لتلك الحسابات إلى خداع أصدقاء وأقارب أصحابها الأصليين، حيث يتوجهون بطلب مساعدة عاجلة للحصول على المال، مستغلين انتحال شخصيات أصحاب الحسابات الأصليين.

وتكافح إدارة واتساب من أجل منع حالات السرقة والاستيلاء على الحسابات بشكل غير شرعي، وذلك بعد أن انتشرت حالات اختراق موسعة في العديد من الدول بالعالم.

واتخذ تطبيق التراسل الفوري إجراءات تأمينية ضد سرقة الحسابات، وذلك عن طريق ربطها بالبريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام.