طفلة تبهر الحضور بأنشودة عفوية.. وزوار يسطرون أفواج الدعوات لشهداء الوطن

المواطن - الرياض

سطر زوار الجنادرية آلافًا من الدعوات والكلمات المكتوبة لشهداء الواجب، في جناح وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، عبر لوحة جدارية تفاعلية تم تخصيصها لكتابة دعوات وكلمات عفوية لشهداء الواجب من “الأفواج الأمنية” المشاركين في الخطوط الأمامية مع زملائهم في القوات البرية، ضمن مهامهم في حماية الحدود الجنوبية للمملكة والتضحية في سبيل حمايتها.

ووسط تسابق الزوار لتسجيل دعواتهم، أصرت الطفلة أيان عادل إلا أن تشارك برسالة لشهداء الواجب، من خلال أنشودة قدمتها بوسط الجناح بعنوان “رسالة شهيد” أكدت من خلالها على التضحية الكبيرة التي يقدمها رجال الأمن في تقديم أرواحهم فداء للوطن، وفي نهاية مشاركتها قامت بكتابة “أنتم فخر” كرسالة على لوحة الشهداء الجدارية التفاعلية.

الجدير بالذكر أن وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أنشئت في عام 1431هـ، ومن أبرز مهامها تحقيق التكامل الأمني مع القطاعات الأمنية في المناطق الحدودية ومساندة القطاعات الأمنية في الداخل بالمناطق الجنوبية، وعند حدوث مواجهات عسكرية على الحدود وبعد صدور التوجيهات العليا تشارك عناصر الأفواج الأمنية كأفراد مقاتلين إضافة إلى تزويد القوات العسكرية والقطاعات الأمنية بما لديها من معلومات تتوفر من مصادرها.