طيران ناس يطلق أقوى عروض نهاية السنة ابتداءً من 49 ريالًا للرحلات الداخلية

المواطن - الرياض

أعلن “طيران ناس”، الناقل الوطني السعودي، عن إطلاق أضخم حملاته الترويجية لنهاية عام 2018، حيث تبدأ الأسعار من 49 ريالًا ولمدة خمسة أيّام.

وأفاد طيران ناس بأن فترة العرض تمتد لمدة خمسة أيّام بين 25 إلى 30 ديسمبر 2018، على أن يكون تاريخ السفر من 1 فبراير إلى 15 إبريل 2019 على الرحلات الداخلية للدرجة السياحية.

ويمكن للراغبين بالسفر على متن طيران ناس، الحجز عبر مختلف قنوات ‏حجز تذاكر طيران ناس سواء من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234.‏

وأكد طيران ناس التزامه تجاه ضيوفه بتقديم أفضل الخيارات للسفر داخل وخارج المملكة، كما يسعى دومًا إلى تقديم أسعار تنافسية تمكّن الجميع من السفر إلى وجهاتهم المفضلة بكل يسر وسهولة.

يذكر أن طيران ناس الناقل الوطني الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، ينفرد دومًا بإطلاق حملات ترويجية تنافسية في السوق السعودي بين الحين والآخر، حيث كانت آخر مفاجآته عروض على جميع رحلاته باليوم الوطني مجانًا للرحلات الداخلية.