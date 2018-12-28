عبدالله بن بندر بفكر وطموح الشباب.. هذه رؤيته لتطوير وتسليح وزارة الحرس الوطني

المواطن - الرياض

تولى الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود مسؤولية وزارة الحرس الوطني رسميًّا، بأمر ملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعيينه وزيرًا للحرس الوطني خلفًا للأمير خالد بن عبدالعزيز آل مقرن.

المؤهلات العلمية:

أنهى تعليمه للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من مدارس الرياض لعام 1423/ 1424، وكان الثاني على مستوى المملكة العربية السعودية.

التحق بجامعة الملك سعود بالرياض وتخرج فيها عام 1429 وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص إدارة أعمال، وكان يزاول أعمالًا تجارية أثناء دراسته الجامعية.

سجل مهني مشرف:

مركز الملك سلمان للشباب: تم تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب في تاريخ 25 مارس 2012 بقرار من وزير الدفاع- آنذاك- ورئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان للشباب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر قرارًا بتعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لرئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب.

نائب أمير منطقة مكة المكرمة: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- أمرًا ملكيًّا بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة، بتاريخ 25/ 7/ 1438هـ الموافق 22/ 4/ 2017م.

نائب رئيس لجنة الحج المركزية: تعقد لجنة الحج المركزية اجتماعاتها بصفة دورية لمناقشة كافة خطط الجهات المعنية بخدمات الحجاج والمعتمرين، والتأكد من استكمال كافة الترتيبات والتجهيزات اللازم توافرها لمواجهة متطلبات مواسم الحج والعمرة، بما يكفل حسن وسلاسة الأداء من خلال دراسة مواسم الحج الماضية، وتحليلها من أجل تحديد مكامن أي قصور أو ملاحظات، ووضع الخطط والتدابير الكفيلة بمعالجتها لمنع تكرار حدوثها وفق جدول زمني محدد؛ حرصًا على إنهاء المعالجة قبل بدء موسم الحج أو العمرة التالي ويرأسها أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة: يشغل سموه منصب عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وقد أنشئت الهيئة في تاريخ 1 يونيو 2018 بقرار من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها، ويسهل خدمة ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين.

مجلس المحميات الملكية: يشغل سموه منصب عضو مجلس إدارة المحميات الملكية المجلس الذي يترأسه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

مجلس إدارة محمية الإمام محمد بن سعود بن عبدالعزيز: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًّا بأن تكون (محمية محازة الصيد) محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز) ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

خبرات عملية:

عمل في إمارة منطقة الرياض بمكتب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينما كان مستشارًا خاصًّا لأمير منطقة الرياض.

عمل في ديوان ولي العهد بعد اختيار الملك سلمان وليا للعهد في 18/ 7/ 1433.

عمل في الديوان الملكي بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم.

عضو مجلس مشروع آمالا.

عضو مجلس إدارة مشروع الديسة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان.

أول تعليق بعد تعيينه وزيرًا للحرس الوطني:

وفي أول تصريح له بعد تعيينه وزيرا للحرس الوطني، أعرب الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على الثقة الملكية الكريمة بصدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرًا للحرس الوطني.

وأكد سموه في تصريح له اعتزازه بهذه الثقة الكريمة وعدها تكليفًا وتشريفًا ومسؤولية، سائلًا الله أن يعينه عليها، وأنه سيضع نصب عينيه الإسهام الجاد في خدمة دينه ومليكه ووطنه بما يوازي هذه الثقة الكريمة.

كما أعرب سموه عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- واعتزازه بالعمل مع سموه في إمارة الرياض وديوان ولي العهد (سابقًا) والديوان الملكي، واستفادته من توجيهات سموه الكريم، مما كان لها الأثر بما حصل عليه من خبرات بعمله وما اكتسبه من مهارات كانت هي العون له بعد الله فيما كلف به من مهام وستكون بإذن الله منارًا ومرشدًا لسموه بعمله في وزارة الحرس الوطني.

رؤيته لتطوير وزارة الحرس الوطني:

وعن رؤيته لتطوير وزارة الحرس الوطني، قال الأمير عبدالله بن بندر: إن تجربته الوظيفية في إمارة منطقة مكة المكرمة وتوليه بعض الملفات التي كلفه بها سمو ولي العهد- حفظه الله- ستسهم إن شاء الله في تحقيق رغبة ولاة الأمر في تطوير وزارة الحرس الوطني، مسترشدًا بالتوجيهات الكريمة لسمو ولي العهد ومقتفيًا أثره فيما تحقق على يد سموه الكريم في برنامج تطوير وزارة الدفاع.

وأضاف أنه سيعمل على الإفادة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية وغيرها من الشركات السعودية لتسليح الحرس الوطني من المحتوى المحلي وبما لا يقل عن 50% من التسليح تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

كما أكد سموه أنه سيتم إن شاء الله- تنويع التسليح من الخارج بحيث لا يقتصر على دول معينة، بل يشمل دولًا عديدة وبما يحقق مصالح المملكة.

وعبر سموه باسمه واسم منسوبي وزارة الحرس الوطني عن اعتزازهم بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- مؤكدين الولاء والإخلاص للملك المفدى ولسمو ولي العهد- حفظهما الله.