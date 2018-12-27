عبدالعزيز بن تركي الفيصل : أجتمع مرتين في الأسبوع مع الأمير محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعة

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الرئيس الجديد للهيئة العامة للرياضة، أن الهيئة لن تتدخل في عمل أي اتحاد منتخب ومنها اتحاد القدم.

وتحدث عبد العزيز الفيصل لبرنامج في المرمى قائلًا: لن تتدخل هيئة الرياضة في عمل أي اتحاد منتخب ومنها اتحاد القدم، ودورنا سيكون إشرافيًا فقط.

وأضاف عبد العزيز الفيصل: أجتمع مرتين في الأسبوع مع الأمير محمد بن سلمان وهذا يعكس مدى اهتمامه الكبير بالرياضة السعودية، ومحظوظ أن ولي العهد هو رئيسي المباشر والدعم الذي يقدمه لا يجعل عذرا لنا.

وتابع رئيس هيئة الرياضة: السعودية سوف تستمر في استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية، ودورنا سيكون إشرافيا على الاتحادات الرياضية، وإذا احتاج أي اتحاد للدعم سنقف بجانبه ولن نتدخل في عمله.