عصر جديد .. ما يحلم به الرياضيون في عهد عبد العزيز بن تركي الفيصل

المواطن - محمد سمعه

تولى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئاسة الهيئة العامة للرياضة، بأمر ملكي خلفًا للمستشار تركي آل الشيخ والذي تولى رئاسة الهيئة العامة للترفيه.

وبطموحات جديدة ورؤية شبابية بامتياز، يسعى عبد العزيز بن تركي الفيصل للسير نحو تقديم إنجازات مميزة للرياضة السعودية في كافة المجالات وعلى الصعيدين المحلي والدولي.

ملفات ستُفتح في الفترة المقبلة

وستكون هناك ملفات هامة سيتولى عبد العزيز بن تركي الفيصل البحث فيها ودراستها خلال الفترة المقبلة، حيث يتمنى الرياضيون في المقام الأول خاصة أندية كرة القدم البدء في تنفيذ مشروع بناء الملاعب العالمية للأربعة الكبار” الأهلي، الهلال، النصر، الاتحاد” وهو الملف والذي تناقشت فيه الأندية مع تركي آل الشيخ الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة منذ شهرين.

وكذلك ملف آخر يشغل بال بعض الأندية في فترة الانتقالات الشتوية،وهو الدعم المنتظر لهم من قبل هيئة الرياضة حيث من المقرر دعم هيئة الرياضة لناديي الاتحاد وأحد ماليًا للتعاقد مع صفقات قوية في فترة الميركاتو الشتوي، وهو الملف والذي سيتابعه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن كثب خلال الفترة المقبلة.

وبالطبع يتمنى الرياضيون كذلك، استمرار هيئة الرياضة بقيادة عبد العزيز بن تركي الفيصل في استضافة الأحداث العالمية المميزة كما حدث في السابق مثل استضافة ” فورمولا إي الدرعية، أعظم رويال رامبل، بطولة كأس العالم في الشطرنج على كأس الملك سلمان”.

رفع اسم السعودية في المحافل الرياضية العالمية

وأكد عبد العزيز بن تركي الفيصل في تصريحات إعلامية منذ توليه منصب رئاسة هيئة الرياضة، أن المملكة ستظل دائمًا تستضيف الأحداث الرياضية الكبرى على مستوى العالم، مضيفًا أن رفع اسم السعودية في المحافل الرياضية هو الهدف الأسمى لهيئة الرياضة في عهده.