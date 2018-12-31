عقوبات بالجملة .. تغريم جويدي الأهلي والنصر وصنيع الاتحاد 140 ألف ريال

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني للنادي الأهلي غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال؛ بسبب عدم ارتدائه للبطاقة التعريفية في مباراة الأهلي والوحدة في الدوري.

وغرمت اللجنة كذلك نادي النصر 100 ألف ريال؛ بسبب إلقاء جماهيره لـ3 عبوات ماء تجاه أرض الملعب، حيث تسبب إحداها في إصابة الحكم على مستوى الصدر عند دخوله إلى ممر اللاعبين، حسب ما جاء في التقرير الإلحاقي لحكم المباراة.

وألزمت لجنة الانضباط والأخلاق حمد الصنيع نائب رئيس الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال؛ بسبب دخوله إلى أرضية الملعب لتوجهه إلى غرف اللاعبين رغم تنبيهه مسبقًا من قبل مراقب المباراة بعدم قانونية دخوله.